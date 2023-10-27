أثار رجل سوداني في الستين من عمره سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر الرجل وهو يتحدث خلال بث مباشر مع إحدى الفتيات عبر تطبيق “تيك توك” الشهير. وطلب الرجل من الفتاة الحسناء أن ترسل له “قبلة” كما فعلت مع صديقتها, كما أكد لها أنه سعيد بها حيث قال مخاطباً الفتاة (عاوز أدخلك في أكتر حتة حساسة عندي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. خلال بث مباشر رجل سوداني في الستين من عمره يغازل فتاة حسناء ويطلب منها “قبلة” (عاوز أدخلك في أكتر حتة حساسة عندي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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