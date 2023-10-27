خطفت المطربة الأثيوبية الحسناء “هايمونت” الأضواء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت المطربة الأثيوبية وهي تشارك الفنان السوداني الشاب مصطفى البربري الغناء والرقص. هايمونت تفاعلت في الرقص مع أغنية (القمر بوبا) التي تغني بها البربري من على مسرح إحدى النوادي الليلية في إحدى الدول التي لم يتم الكسف عنها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال حفل بنادي ليلي.. المطربة الأثيوبية الحسناء “هايمونت” تقدم فاصل من الرقص المثير مع المطرب السوداني البربري على أنغام (القمر بوبا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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