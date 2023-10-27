نشرت صفحات عربية تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة حديثة للإعلامية والمذيعة السودانية الشهيرة شهد المهندس. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن صفحة مذيعي الشرق الأوسط كانت من ضمن الصفحات التي قامت بنشر الصورة وكتبت عليها (الإعلامية السودانية الجميلة شهد المهندس). متابعي الصفحة من الوطن العربي تسابقوا على نشر تعليقات إيجابية كان من ضمنها تعليق أحد المتابعين العرب والذي قال فيه (شهد اسم على مسمى). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. صفحات عربية تنشر صورة حديثة للمذيعة السودانية شهد المهندس أبهرت بها الجمهور ومتابعون عرب: (شهد اسم على مسمى) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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