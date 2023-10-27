خطفت فتاة سودانية الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ببلادها وذلك بسبب الشبه الكبير بينها وبين الفنانة الشهيرة هدى عربي. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد ظهرت شبيهة الفنانة هدى عربي وهي تغني خلف أحد المطربين (الشامات تلاتة بسحروك). https://www.facebook.com/reel/1050179029754322?mibextid=B7JvUZ جمهور مواقع التواصل عبر عن دهشته بسبب الشبه الكبير الموجود بين الفتاة والفنانة, وكتب أحد المعلقين (سبحان الله شبه مبالغ فيه) ليرد عليه معلق آخر عمك عربي دا يكون ولد تومات ونحنا ما عارفين؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. ظهور شبيهة الفنانة هدى عربي وهي تغني وتتفاعل بنفس طريقتها (الشامات تلاتة بسحروك) والجمهور يعلق: (سبحان الله شبه مبالغ فيه.. عمك عربي دا يكون ولد تومات ونحنا ما عارفين؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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