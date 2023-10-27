شاهد بالصورة والفيديو.. ظهور “فاتنة” الإعلام السوداني فاطمة كباشي “عروساً” بالزفاف تعرف على التفاصيل

تصدر مقطع فيديو للإعلامية والمذيعة السودانية فاطمة كباشي التريند على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول المذيعة الملقبة بفاتنة الإعلام السوداني وهي عروس بفستان الزفاف. ووفقاً لما أكد مقربون من المذيعة اللامعة فإن الفيديو الذي ظهرت فيه كباشي بالزفاف تم تصويره لعمل إعلاني قديم لإحدى محلات الزفاف التجميل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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