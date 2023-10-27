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سخر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان من مطرب شاب وذلك بعد ظهوره في إحدى حفلاته التي أحياها مؤخراً.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد قام رواد مواقع التواصل برصد صورة للفنان الشاب حمادة ود الجاك ظهر من خلالها وهو يرتدي “تشيرت” أسود.
وقام هؤلاء برصد صورة أخرى للراقصة والمودل المثيرة للجدل آية أفرو ظهرت من خلالها وهي ترتدي فستان شبيه بالتشيرت الذي كان يرتديه ود الجاك, وزعموا أن “تشيرت” الفنان تم تفصيله من “ثوب” أفرو.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد كتب أحد المعلقين ساخراً بعد أن قام بتركيب صورة المودل أفرو مع صورة الفنان ود الجاك (انا أقول التشيرت دا شفتو وين قبل كدة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. رواد مواقع التواصل بالسودان يسخرون من مطرب شاب ويزعمون أن “التشيرت” الذي ظهر به في إحدى حفلاته تم تفصيله من “ثوب” الراقصة آية أفرو “الشفاف” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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