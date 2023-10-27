أثارت الفنانة الشهيرة ونجمة السوشيال ميديا الأولى في السودان هدى عربي إعجاب وضحكات جمهور في نفس الوقت بصورة قامت بنشرها حديثاً. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكتبت هدى عربي على الصورة: (وانا مارة في التايم لاين والدنيا مقلوبة وزول فاهم حاجة مافي) صورة المطربة نالت اعجاب الجمهور فيما خطفت عبارتها التي كتبتها ضحكات متابعيها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. الفنانة هدى عربي تثير إعجاب وضحكات جمهورها بإطلالة ملفتة وتقول: (الدنيا مقلوبة وزول فاهم حاجة مافي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.