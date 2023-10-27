أكثر من أي لاعب آخر من بين الفرق الإنجليزية.. صلاح يحطم رقم قياسي جديد

ترك النجم المصري محمد صلاح، بصمته الخاصة على فوز فريقه الساحق على ضيفه تولوز (5-1) مساء الخميس، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بمسابقة الدوري الأوروبي.

وشارك صلاح بديلا في ربع الساعة الأخير من اللقاء، بدلا من الهولندي رايان جرافنبرتش، ليسجل الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع.

وذكرت شبكة “أوبتا”: “وصل صلاح إلى هدفه رقم 43 مع ليفربول في المسابقات الأوروبية.. أكثر من أي لاعب آخر من بين الفرق الإنجليزية”.يذكر أن صلاح شارك في مباراته رقم 70 مع ليفربول بالمسابقات الأوروبية، ليصبح اللاعب رقم 13 الذي يصل إلى هذا الرقم في تاريخ الريدز.

يشار إلى أن ليفربول رفع رصيده في المجموعة إلى 9 نقاط في الصدارة، فيما بقي تولوز ثانيا برصيد 4 نقاط.

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