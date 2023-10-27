أول تعليق لبنزيما بعد تعثر اتحاد جدة

تأسف الفرنسي كريم بنزيما نجم اتحاد جدة، لجماهير فريقه بعد التعادل 2-2 مع الحزم في الجولة 11 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال بنزيما في حديثه للقنوات الناقلة “دخلنا المباراة بهدف الفوز وحصد النقاط، ولكن لم نوفق أمام الخصم”.وأضاف “يجب علينا رفع رؤوسنا والنظر للأمام مع العمل على تصحيح الأخطاء، وكذلك التعويض في الجولات المقبلة”.وشدد بنزيما “نحتاج للعمل الجاد من أجل إعادة الفريق لوضعه الطبيعي، كما أن الاتحاد يمتلك لاعبين رائعين”.

وطالب المهاجم الفرنسي، جماهير العميد، بالحضور والمساندة في المباريات المقبلة.

وارتفع رصيد اتحاد جدة إلى 21 نقطة في المركز الخامس، مقابل 7 نقاط في جعبة الحزم بالمرتبة قبل الأخيرة.

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