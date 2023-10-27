رئيس مجلس السيادة يتسلم رسالة خطية من رئيس جمهورية توغو

تسلم رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رسالة خطية من رئيس جمهورية توغو فخامة فور اسوزيمنا ناسنغبي. جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمدينة بورتسودان، وزير خارجية جمهورية توغو روبرت دوسي مبعوث الرئيس اسوزيمنا ناسنغبي ، والذي سلمه الرسالة ، بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق. وقال السفير خالد الشيخ الوزير المفوض بوزارة الخارجية في تصريح صحفى” أن الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في السودان والجهود الجارية في البلاد لوقف القتال بين القوات المسلحة ومليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية المحلولة. وأضاف السفير أن مبعوث رئيس جمهورية توغو وجه الدعوة لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان لزيارة توغو. إعلام مجلس السيادة الانتقالي

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