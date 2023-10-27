مدير منظمة اليونسيف بقطاع النيل الأزرق وسنار يزور محلية الدندر

إستقبلت محلية الدندر مدير وإدارة منظمة اليونسيف وذلك للوقوف علي أحوال النازحين من ولاية الخرطوم من جراء الحرب. وشارك مدير اليونيسف في إجتماع برئاسة الأستاذ الضؤ أحمد يعقوب المدير التنفيذي لمحلية الدندر ضم مدراء إدارة الصحة والمياه والتعليم والرعاية الإجتماعية بالمحلية ومفوض العون الإنساني إلى جانب مدير منظمة اليونسيف وإدارة المنظمة. وفي مستهل الإجتماع قدم المدير التنفيذي لمحلية الدندر تقريراً مفصلاً عن أحوال النازحين والذين بلغ عددهم 45 ألف بمدينة وريفي الدندر مما أدى لاكتظاظ الأسواق خاصة سوق مدينة الدندر مما شكل عبء في الخدمات مما يتطلب مضاعفة الجهود الرسمية والمنظمات والشركاء للتنظيم واصحاح البيئة. واعرب المدير التنفيذي عن شكرة لمجتمع الدندر لاستضافة النازحين من جراء الحرب وذلك باستضافة نسبة تفوق ال 85% من عدد الوافدين وذلك يحسب لمجتمع الدندر. الأستاذ خالد موسي محمود مدير منظمة اليونيسيف قطاع النيل الأزرق وسنار أشار إلى أن الهدف من الزيارة يأتي للوقوف علي أحوال النازحين من جراء الحرب وعمل التدخلات اللازمة وتنفيذ برنامج ال 100 استجابة للتدخل السريع وإنزال برنامج استجابة على أرض الواقع من خلال تقديم خدمة عاجلة في مجال المياه، الصحة، التغذية وحماية الطفل وذلك بالتنسيق مع المحلية والجهات ذات الصلة وفق خطة إستراتيجية عاجلة لدعم الأسر المستضيفة والنازحين وتشمل زيادة إنتاجية المياه وتأهيل، صيانة مصادر المياه، كلورة المياه وتعزيز وتحسين الرعاية الصحية الأولية وعمل أحزمة وقائية لمنع تسرب ودخول أمراض الكوليرا وحمي الضنك لمحلية الدندر باعتبار الدندر محلية حدودية متاخمة لعدد من الولايات التي انتشرت بها الأمراض وذلك لتجنب إنتشار الأمراض. واشاد مدير منظمة اليونسيف بجهود المحلية ومجتمع الدندر في إستضافة النازحين مما انعكس ذلك في نسبة مراكز الإيواء والذي لا يتعدي 15% وذلك يعد مؤشر جيد. سونا

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