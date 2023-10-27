مجلس الطفولة بولاية سنار يبحث مع اليونسيف حماية الأطفال

بحثت الأستاذة عايدة علي الفكي أمين مجلس رعاية الطفولة بولاية سنار، لدي إجتماعها مع منظمة اليونسيف، تنشيط عمل المجلس وتنفيذ خطة الإستجابة للوافدين إلى ولاية سنار عقب إندلاع الحرب في الخرطوم، وذلك بحضور حامد علي عبدالله حامد ضابط حماية الأطفال والمنسق الفرعي لحماية الأطفال قطاع النيل الأزرق وسنار ومشاركة موظفي المجلس الولائي.

وتستهدف أمين مجلس رعاية الطفولة زيارة محليات سنار وسنجة والدندر والسوكي، كما تهدف الزيارة إلى إنعقاد الإجتماع الثاني لمجموعة عمل الحماية بالولاية.

وقال حامد إن العمل سوف يكون على المؤشرات الخمس للأطفال غير المصطحبين والتنوير بالعنف المبني على النوع والدعم النفسي وتقارير الإنتهاكات والوقاية منها.

من جهتها أبانت أمين مجلس الطفولة بولاية سنار أهمية المساحات الصديقة، مثمنة تدخلات اليونيسيف في هذا المجال، متطرقة للإحصائيات التي تم رصدها من جهات الإختصاص بالولاية.

واوضحت أن بالولاية حوالي (25) مركز إيواء تتفاوت نسب الأعداد فيها وأن عدد الأطفال يتجاوز (2000) طفل، مما يتطلب تقديم خدمات الصحة والغذاء والإيواء والحماية لهؤلاء الأطفال، مبينة أنهم في طواف مستمر على مراكز الإيواء للوقوف علي الإحتياجات والمستجدات.

وأشارت إلى أن الإجتماع تناول منهجية التدخل من المجلس والدعم الفني واللوجستي من اليونسيف والعمل على توصيل كافة الرسائل التوعوية عبر الإعلام وإستخدام الدراما ومسرح العرائس كوسائل مهمة لتقدم رسائلها وفعالياتها داخل مراكز الإيواء، مشيرة إلى أهمية تدريب العاملين في مجال الإنتهاكات ضد الأطفال وموظفي المجلس.

كذلك شدد حامد علي ضرورة تواصل المجلس مع المنظمات الوطنية العاملة في مجال حماية الأطفال ومتابعتها وضرورة تسليم المجلس نسخ من الإتفاقيات الفنية الموقعة لهذا الغرض.