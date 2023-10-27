الخزانة الأميركية تعلن عن عقوبات جديدة على شخصيات واستثمارات “مرتبطة بحماس” بينها شركات عبد الباسط حمزة

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن عقوبات جديدة على شخصيات واستثمارات “مرتبطة بحماس” بينها شركات يملكها القيادي الإسلامي السوداني عبد الباسط حمزة. الشرق للأخبار

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