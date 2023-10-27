حركة تحرير السودان: لا صحة لانضمام ضباط وأفراد من الحركة إلى الدعم السريع بشرق دارفور

قالت حركة تحرير السودان بأنه لا صحة لانضمام ضباط وأفراد من الحركة إلى الدعم السريع بشرق دارفور ومن ظهر في مقطع متداول بأنه ضابط بالحركة انضم للدعم السريع هو في الأساس أحد أفرادها. الجزيرة – السودان

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