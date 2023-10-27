المرور يعزز عمليات الضبط المروري وينفذ حملات ضبطية واسعة للمركبات المخالفه لقوانين السير

نفذت الإدارة العامة للمرور – شرطة السودان – بعدد من ولايات البلاد حملات ضبطية واسعة لضبط المركبات المخالفة لقوانين المرور والتى تشكل خطورة ومهدد لسلامة الارواح والممتلكات بجانب نشر منسوبي المرور بالطرق الرئيسية والتقاطعات.

العقيد شرطة عبدالناصر حسن مدير مرور الولاية الشمالية اكد ( للمكتب الصحفي للشرطة) ان الانتشار المرورى لرجال المرور يأتي في اطار الحملة المرورية المكثفة لاعادة الانضباط ورصد كل المخالفات بشتى أنواعها وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور اضافة لالزام السائقين بعدم ارتكاب السلوكيات الخاطئة وذلك لانتهاج سلوك ايجابي خلال السير على الطريق مشيرا الى ان شرطة المرور تبذل جهودا مكثفة لتحقيق السلامة والامن المرورى والسعي الدائم والمستمر للحفاظ على سلامة مستخدمى الطريق هذا و نفذت بعدد من ولايات البلاد حملات ضبطية اسفرت عن وجود عدد( ٨٥) مركبة مخالفة بالولاية الشمالية دنقلا ، شرطة المرور بمنطقة الدبه تم ضبط عدد ( ٢١) مركبة مخالفة ،، فيما تم ضبط عدد( ٣٦ ) مركبة مخالفة لقانون المرور بمحلية مروي.

المكتب الصحفي لشرطة السودان