بالصور والأسماء .. شرطة مرور ولاية النيل الأبيض تتمكن من ضبط عدد (5) مركبات مسروقة أثناء تكملة إجراءات ترخيصها

تمكنت شرطة مرور ولاية النيل الأبيض من ضبط عدد(5) مركبات مسروقة بنظام المرور السوداني اثناء تكملة إجراءات الترخيص بنافذة ترخيص ولاية الخرطوم بعد فحصها بغرض تجديد الترخيص السنوي. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان تفاصيل المركبات التي تم ضبطها كالاتي : ١/ بوكس تايوتا بالرقم (خ٢/ ١٤٩٧٦) مضبوطة في نظام المرور ببلاغ إلكتروني بالرقم (١٣١٦٣) المبلغ هشام عبدالله محمد عبدالغني يقيم الخرطوم الكلاكلة ٢/ عربة هايس بالرقم (خ/٧٩٢٩٠) مضبوطة في نظام ببلاغ إلكتروني بالرقم (٢١٨٧٥) المبلغ مدثر إبراهيم مبارك يقيم الخرطوم الكدرو ٣/عربة كوريلا بالرقم (خ١٠/ ٤٥٤٥) مضبوطة في نظام ببلاغ إلكتروني بالرقم (١٦٩٨١)المبلغ محمود عمار محمود يقيم الخرطوم اركويت ٤/ عربة هايس بالرقم (خ٤/ ١٢٠٤٦) مضبوطة في النظام ببلاغ إلكتروني بالرقم (١٧٥٢٠) المبلغ مصطفى محمد عبدالرحمن يقيم الخرطوم ام درمان ٥/ عربة افانتي بالرقم (غ ك١/ ١٠٣٩٤) بعد مراجعة البيانات وجد الاسم غير مطابق مع شهادة البحث علماً بأن شهادة البحث باسم ادم أحمد سالم إدريس. وفي النظام باسم حسب الرسوم مصطفى الحبر الشيخ. علما بأن المركبات تم تسليم عدد(٢)مركبة الي وكيل نيابة ربك لحين إثبات ملكيتها ومعرفة سبب إجراءات البلاغات يذكر ان هذا الانجاز بضبط المركبات بإشراف مباشر من العميد شرطة عبدالوهاب بشير ضحوي مدير إدارة مرور ولاية النيل الأبيض والرائد شرطة. منتصر الشيخ حاج موسى رئيس قسم الترخيص ومكتب الإعلام والتوعية المرورية. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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