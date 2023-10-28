الدلنج: قرارات بتحديد مواعيد فتح الأسواق ومنع حمل السلاح

أعلن المدير التنفيذي لمحلية الدلنج إبراهيم عبدالله عمر عن حزمة من القرارات اتخذتها اللجنة الأمنية في الإجتماع المشترك الذي ضم لجنة أمن المحليه والإدارة الأهلية بمدينة الدلنج، وذلك عقب الأحداث التي شهدتها المدنية فى اليومين الماضيين.

حيث قررت السلطات المحلية بالدلنج الاتي:-

قفل السوق الكبير والأسواق الفرعية بالأحياء من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، كما أنه يمنع إقامة التجمعات والحفلات داخل المدينة إلا بتصديق من السلطات المختصة والإلتزام بالضوابط المتعلقة بأمر التصديق.

بجانب منع إرتداء الزي العسكري لغير النظاميين، إضافة إلى منع حمل السلاح لغير النظاميين ومنع حركة المواتر ذات الإطارين داخل وخارج المدنية.