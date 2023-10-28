النجم الساحلي يعلن عن غياب طويل للجمل

أعلن النجم الساحلي غياب حارسه على الجمل عن الملاعب، لفترة لا تقل عن شهرين، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمس الخميس، خلال تدريبات جوهرة الساحل استعدادا لمواجهة الأولمبي الباجي.

وأجرى الجمل، اليوم الجمعة، عملية جراحية على مستوى معصم اليد، كللت بالنجاح، وسيخضع للراحة لمدة شهرين، حتى يتعافى بشكل كامل ويعود للملاعب.

وكان يفترض أن يستعيد الجمل مكانه بين الأساسيين، قبل أن يتعرض أمس لكسر في اليد.

ويواصل اللاعب غيابه عن تشكيل جوهرة الساحل، حيث تخلف عن مواجهة مستقبل سليمان، الأحد الماضي، لأسباب تأديبية تتعلق بحصوله على الإنذار الثالث.

ويستعد النجم الساحلي لمواجهة نظيره الأولمبي الباجي، غدا السبت، في إطار الجولة الأولى من مرحلة إياب الدوري التونسي الممتاز.

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