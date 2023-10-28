تدشين منحة القمح السعودية المتجهه لولايتي شمال وغرب كردفان

قال الدكتور جرهام عبدالقادر وكيل وزارة الثقافية والاعلام رئيس اللجنة الفنيه بلجنة الطواري الإنسانية لدي مخاطبتة تدشين منحة القمح السعودي المخصصة لولايتي شمال وغرب كردفان بمدينه بورتسودان، ان هذا الدعم يمثل أهمية قصوى من أجل الوصول إلى المستهدفين مشيرا الي ان عدم السماح بوصوله لمستحقيه يمثل تعطيل للعمل الإنساني وكذلك انتهاك للقانون الدولي. وأكد ان عدد 15 ولاية حتى الآن تكون قد استلمت حصتها من الدعم المقدم من الجهات الداعمة للمتضررين من الحرب بالسودان. من جهته قال الأستاذ جمال النيل عبدالله رئيس اللجنة المتخصصة للطواري الانسانية وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أنه تم تدشين عدد 48 الف جوال قمح لولاية شمال كردفان بالاضافه إلى 42 الف طن جوال قمح لولاية غرب كردفان وهي تمثل نسبه 50٪ من حصة دقيق القمح للولايتين. واضاف جمال ان الحصة تأخرت قليلا نسبة للظروف الأمنية حيث تم التنسيق مع الاجهزه الأمنيه حتى يتم تسهيل وصول المساعدات لمستحقيها، مشيدا بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية في تقديم الدعم. وفي السياق عبر دكتور الخير مقدم صالح ممثل ولاية غرب كردفان عن سعادته باستلام مساعدات غرب كردفان وهي عبارة عن 17 عربه متمنيا ان تساعد هذه الإغاثة في دعم المجتمعات المحليه. سونا

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