علم السودان حصد مقطع فيديو قامت بنشره مؤسسة د.أبوذر الكودة التعليمية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك آلاف الاعجابات. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ذرف جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الدموع لحظة مشاهدة الفيديو الذي أظهر طلاب المدرسة وهم يبدأون عامهم الدراسي الجديد. طلاب المدرسة افتتحوا عامهم الدراسي بالنشيد الوطني السوداني الذي رددوه بصوت واحد مع رفعهم لعلم السودان وتصفيقهم الحار بعد نهاية النشيد الوطني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. طلاب مدارس أبو ذر الكودة السودانية في مصر يرفعون علم السودان ويبدأون عامهم الدراسي بنشيد العلم وسط دموع المتابعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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