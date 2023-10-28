تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة وذلك بعد ساعات من نشره على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول فنان أثيوبي شبيه بالفنان السوداني الكبير محمد الأمين. https://www.facebook.com/reel/313116558245232 وظهر المطرب الأثيوبي وهو يرتدي نظارة سوداء ويتفاعل في الغناء بنفس طريقة الفنان السوداني الملقب بالباشكاتب, في لقطة أثارت إعجاب جمهور مواقع التواصل الذي علق قائلاً: (ود الأمين فرع أديس أبابا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. ظهور شبيه الفنان السوداني محمد الأمين في أثيوبيا يغني ويتفاعل بنفس طريقة الباشكاتب وجمهور مواقع التواصل يعلق: (ود الأمين فرع أديس أبابا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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