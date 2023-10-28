شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تغني للاعب الهلال الدولي بعد عقد قرانه (بفهم كلامو بفسرو وأنا محال أخسرو)

قدمت الفنانة السودانية الضجة والمثيرة للجدل عشة الجبل التهنئة للاعب الهلال السوداني بعد عقد قرانه هذا الأسبوع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قدمت الجبلية التهنئة للاعب الدولي عماد الصيني المتواجد هذه الأيام في معسكر المنتخب الوطني بالمملكة العربية السعودية. وتغنت الجبلية للصيني عبر مقطع فيديو قامت بإرساله للاعب, ورددت المطربة (بفهم كلامو بفسرو وعماد الصيني محال أخسرو). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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