تداول محبي ومريدي الشيخ السوداني المثير للجدل الأمين عمر الأمين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو حديث للشيخ. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الشيخ وهو يشرف على تجهيز وتوزيع الأكل على المحتاجين بمسيده بأم درمان. وهاجم شيخ الأمين خلال حديثه وأثناء تجهيزه الأكل أحد النشطاء بسبب مهاجمته له, وقال الشيخ في حديثه (ربنا ابتلاه بالخمرة واتصل بينا عشان نرقعه ونحنا أبينا نرقعه). ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين تعليقات المتابعين فقد كشف عدد كبير منهم عن شخصية الناشط الذي يقصده الشيخ, وكتب أحدهم معلقاً: (انت ما تقول الانصرافي عديل وخلاص). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين يرد على ناشط شهير هاجمه قبل أيام: (ربنا ابتلاه بالخمرة واتصل بينا عشان نرقعه ونحنا أبينا نرقعه) ومتابعون: (انت ما تقول الانصرافي عديل وخلاص) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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