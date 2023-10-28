تغزل مواطن سعودي اشتهر ببث مقاطع فيديو على تطبيق “تيك توك” الشهير في المواطن السوداني وذلك خلال مقطع فيديو حديث.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد دافع الرجل عن نفسه بعد الإشاعات التي تحدثت عن إساءته للسودانيين في مقاطع فيديو وهو ما نفاه.
https://www.facebook.com/reel/1300384340499868
وقال المواطن السعودي الذي حصد حديثه آلاف الاعجابات: ( الرجل السوداني كرم وعزة وشهامة وفخر) وتابع: البقول غير كدة أدوسه بــ(النعال).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. مواطن سعودي: الرجل السوداني كرم وعزة وشهامة وفخر والبقول غير كدة أدوسه بــ(النعال) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.