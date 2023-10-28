شاهد بالصورة والفيديو.. مواطن سعودي: الرجل السوداني كرم وعزة وشهامة وفخر والبقول غير كدة أدوسه بــ(النعال)

تغزل مواطن سعودي اشتهر ببث مقاطع فيديو على تطبيق “تيك توك” الشهير في المواطن السوداني وذلك خلال مقطع فيديو حديث.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد دافع الرجل عن نفسه بعد الإشاعات التي تحدثت عن إساءته للسودانيين في مقاطع فيديو وهو ما نفاه.

https://www.facebook.com/reel/1300384340499868

وقال المواطن السعودي الذي حصد حديثه آلاف الاعجابات: ( الرجل السوداني كرم وعزة وشهامة وفخر) وتابع: البقول غير كدة أدوسه بــ(النعال).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)