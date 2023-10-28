تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حديث للمطربة الشهيرة ونجمة السوشيال ميديا الأولى في السودان هدى عربي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت هدى عربي خلال المقطع وهي داخل مركز أوبرا هاوس أحد أشهر محلات الذهب بالوطن العربي. وعرضت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب الطقم الجديد الذي قامت بشرائه من محل أوبرا هاوس بقطر, الجدير بالذكر أن هدى عربي كانت قد وصلت العاصمة القطرية الدوحة لإحياء حفل جماهيري هناك. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تستعد لحفلها الجماهيري في الدوحة بشراء طقم ذهب من أشهر محلات الذهب في الوطن العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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