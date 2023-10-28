أصدرت المطربة السودانية المعروفة ريان الساتة أغنية جديدة حصدت بها آلاف الإعجابات وذلك بعد أيام قليلة من طرحها على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد جاءت أغنية ريان الجديدة داعمة للجيش السوداني في حربه ضد قوات الدعم السريع. وسخرت الساتة خلال الأغنية من قوات الدعم السريع في الوقت الذي حمست فيه جنود الجيش, وذلك في مطلع الأغنية التي تقول (الله لي قالوا الجيش كرب يا المرتزقة شوفوا فنون الحرب). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الفنانة ريان الساتة تدعم القوات المسلحة وتسخر من الدعم السريع بأغنية جديدة حصدت بها آلاف الاعجابات (الله لي قالوا الجيش كرب يا المرتزقة شوفوا فنون الحرب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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