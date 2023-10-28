شاهد بالفيديو.. المئات من السودانيون في مصر يحتشدون أمام إحدى دور العرض بالقاهرة لمشاهدة الفيلم السوداني الضجة (وداعاً جوليا)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول المئات من السودانيين المتواجدين في مصر وهم يحتشدون أمام إحدى السينمات في القاهرة. وتجمع السودانيون في عدد من دور العرض في القاهرة لمشاهدة الفيلم السوداني الضجة (وداعاً جوليا) الذي يعرض حالياً بعدد من قاعات السينما المصرية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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