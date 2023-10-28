قام خبير صور الأقمار الصناعية أيمن حمدي بالإجابة على سؤال من أطلق الرصاصة الأولى في حرب القوات المسلحة السودانية لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع. وقام الخبير “أيمن حمدي” بتحليل صور ملتقطة صباح 15 أبريل،اليوم الأول للاشتباكات الرسمية، وذلك بحسب نشر الجزيرة – السودان، وأوضح نقاط التحرك الأولى عند بدء الهجمات، مستعيناً بالصور والرسومات التوضيحية. شاهد الفيديو على الجزيرة – السودان: الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خبير صور الأقمار الصناعية يجيب على سؤال من أطلق الرصاصة الأولى!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.