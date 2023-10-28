بالبرقع.. شاهد لجين عمران تسرق الأضواء بإطلالة ساحرة

شاركت الفنانة والإعلامية السعودية لجين عمران، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

تألقت لجين عمران، بلوك جديد ومميز منحها المزيد من الجاذبية، مرتدية البرقع على وجهها مع مكياج ناعم منحها ظهور مثير وتغزل عشاقها في جمال عينيها.

من هى لجين عمران؟

لجين عمران من مواليد 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية عملت كمقدمة برامج فى عدة محطات ذاع صيتها منذ تقديمها لبرنامج “صباح الخير يا عرب”.

لجين هى شقيقة الفنانة أسيل عمران، والتى ظهرت فى كليب تامر حسنى “ناسينى ليه”، وسبق وعملت لجين فى تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، بعد ذلك شاركت فى تقديم برنامج «يا هلا» .

صدى البلد