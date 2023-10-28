صلاح مناع:إعمار السودان لا يكتمل إلا بانضمام هؤلاء!

قال صلاح مناع عضو لجنة إزالة التمكين المجمدة، بأن إعمار السودان لا يكتمل إلا بانضمام كل القوى السياسية الفاعلة والثورية وحركات الكفاح المسلح والحلو وعبد الواحد والحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية. الجزيرة – السودان

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