دراسات في جمال القامة: القصيرات أفضل في العلاقة الزوجية ولا يبدو عليهن العمر الحقيقي!!

تؤكد الدراسات العلمية مميزات كثيرة خاصة بالمرأة قصيرة القامة كعامل مهم في عناصر الجمال، معتبرةً أن القصيرة أكثر جاذبية وأنوثة من غيرها، في نظر الرجال.

وأوضحت أن قصيرات القامة يكنّ أكثر ميلاً للزواج والإنجاب، والسبب في ذلك يرجع إلى أن التكوين الجسماني للمرأة القصيرة يعطي الرجل شعوراً بالقوة والقدرة على احتوائها، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الخصوبة لديها، مع تحقيقها الإشباع بدرجة أعلى في العلاقة الحميمة.

ولفتت الدراسة إلى أن المرأة قصيرة القامة لا يبدو عليها العمر الحقيقي، وهي بحالة نشاط دائم.

وأثبتت نتائج دراسة أخرى أعدّها الباحث الهولندي مارك فوغت، أن غريزة الرجل البدائية تدفعه لإطلاق حكمه على جاذبية المرأة في أقل من ثانية واحدة، من خلال إطلالة المرأة بغض النظر عن شخصيتها أو قوامها أو حتى طريقة تفكيرها.

وحدّدت الدراسة طول النساء اللواتي تناولتهن، بأنه يراوح بين 151 و155 سنتيمتراً.

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