- 1/3
- 2/3
- 3/3
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 46 آخرين بحروق متفرقة بأنحاء الجسد، جراء نشوب النيران في ما يقرب من 30 سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي ( القاهرة – الإسكندرية )، أمام مدخل قرية الشجاعة بمحافظة البحيرة.
تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات بالطريق الصحراويوعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب النيران بين ما يقرب من 30 سيارة وجاري السيطرة عليالحريق.
وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين وتم نقل المصابين وجثث المتوفيين للمستشفيات عن طريقسيارات الإسعاف، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
صدى البلد
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين بحادث حريق 30 سيارة في طريق الاسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.