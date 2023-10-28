- 1/3
- 2/3
- 3/3
تألقت جنا عمرو دياب في الصور بإطلالة كاجوال ملفتة، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح وتي شيرت مطبوع كشف عن بطنها، ونسقت معه جاكيت أسود اللون.
حرصت جنا ابنة عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.
تزينت أبنة عمرو دياب بمجموعة من الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع ملابس، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت جنا عمرو دياب على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.
صدى البلد
كانت هذه تفاصيل خبر بملابس ملفتة.. شاهد بالصور ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.