بملابس ملفتة.. شاهد بالصور ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

تألقت جنا عمرو دياب في الصور بإطلالة كاجوال ملفتة، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح وتي شيرت مطبوع كشف عن بطنها، ونسقت معه جاكيت أسود اللون.

حرصت جنا ابنة عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تزينت أبنة عمرو دياب بمجموعة من الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع ملابس، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت جنا عمرو دياب على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

صدى البلد