ماذا قال المصباح طلحة قائد لواء البراء بن مالك؟

مازال الأداء القتالي العالي الذي تميز به لواء البراء بن مالك ضد متمردي الدعم السريع يشغل الأوساط الأمنية والسياسية والإعلامية داخل وخارج والسودان.

ويشارك مقاتلو اللواء بقيادة المصباح طلحة جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة السودانية في الحرب الدائرة لإنهاء تمرد الدعم السريع.

وكان قائد اللواء “المصباح طلحة” قد أصيب من قبل، وقم بزيارته القائد العام للجيش السوداني “البرهان” بعيد خروجه من وسط الخرطوم وتوجهه لبورتسودان.

وقال المصباح طلحة على إحدى المنصات الرقمية بحسب رصد محرر “النيلين“، بأن هذا السودان سيظل شامخاً رغم تربص المتربصين وكيد الخائنين، سودان بلا قبلية ولا عنصرية ولا جهوية.

طالع حديث المصباح أبوزيد طلحة قائد لواء البراء بن مالك:

المصدر – “النيلين“