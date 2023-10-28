الصحة العالمية “قلقة” من القصف المكثف بغزة مع فقدانها الاتصال بموظفيها

قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الهيئة الأممية لا تزال غير قادرة على التواصل مع موظفيها ولا مع المرافق الصحية في غزة، في ظل استمرار انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات بالقطاع.

وأضاف تيدروس في منشور على منصة إكس، أن “انقطاع الكهرباء في غزة يجعل من المستحيل وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى”، مضيفا أنه “لا يمكن إجلاء المرضى في مثل هذه الظروف أو العثور على ملجأ آمن”.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقدت وكالات أممية عدة الاتصال بفرقها في غزة.

وفي بيان قالت لين هاستينغز، منسقة الشؤون الإنسانية في أوتشا، إن العمليات الإنسانية وأنشطة المستشفيات “لا يمكن أن تستمر بلا اتصالات”.

كذلك، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني على إكس، أنه “فقد الاتصال بمركز عملياته وبكل فرقه في قطاع غزة، بسبب قطع السلطات الإسرائيلية الاتصالات اللاسلكية والخلوية والإنترنت”.

وقال تيدروس إن التقارير التي تتحدث عن القصف المكثف في غزة مثيرة للقلق الشديد، معربا كذلك “قلقه على سلامة موظفي المنظمات الدولية الذين فقد الاتصال بهم”.

وناشد المسؤول الأممي “جميع من لديهم القدرة، على الضغط من أجل وقف إطلاق النار بالتحرك الآن”.

وفي 7 أكتوبر، شنت حماس المصنفة إرهابية هجوما هو الأعنف داخل الأراضي الإسرائيلية قتل فيه 1400 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال.

وبعد الهجوم باشر الجيش الإسرائيلي حملة قصف على غزة الذي تسيطر عليه حماس، فارضا حصارا على القطاع الذي يسكنه نحو 2.4 مليون شخص، وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس مقتل 7326، غالبيتهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه “ضرب 150 هدفا تحت الأرض” في شمال قطاع غزة، ليل الجمعة السبت.

وجاء في بيان نشر بعد ليلة من الضربات الإسرائيلية الكثيفة على قطاع غزة خلال الليل ضربت الطائرات المقاتلة (في الجيش الإسرائيلي) 150 هدفا تحت الأرض في شمال قطاع غزة من بينها أنفاق ومواقع قتال تحت الأرض ومنشآت أخرى، بالإضافة إلى إعلان قتل عناصر من حماس.

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