السيسي يوجه رسالة للشعب: اطمنوا.. محدش يقدر!

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر حريصة على أن تلعب دورا إيجابيا خلال السنوات الماضية حتى قبل أن يتولى المسؤولية، فيما يخص منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن الدولة المصرية حريصة على الاستقرار وتبذل جهدا كبيرا من أجل تحقيقه.

وأكد خلال كلمته في افتتاح النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، اليوم السبت، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، أن يسجل بتقدير قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف الاقتتال والتهدئة والهدنة لأن حالة الغضب والاندفاع في رد الفعل قد نندم عليه بعد ذلك عندما تخرج الأمور عن السيطرة.

وأضاف أنه يتابع بنفسه بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل الشباب والناس مع الأحداث ولفت نظري حالة القلق المتزايدة، مؤكدًا: «أشارككم القلق، ولكن دوري أن أطمئنكم».

وتابع: «مهم جدا للشباب والشابات وكل المصريين، متقلقوش بفضل الله، زي ما حفظ هذه البلاد في 2011 و2013 سيحفظها دائما»، مضيفا: «إننا في سياساتنا أبدا لم يكن بها سياسات غدر ولا خسة ولا تآمر ولا مصالح، مصلحتنا هي الاستقرار وأن نبني ونعمر في بلادنا هذا ما عملنا عليه».

وأضاف: «لا أتذكر في الوجود أن تكون هناك قيم كذلك ويتعرض أصحابها للإيذاء أو التدمير، الدولة المصرية بفضل الله وشعبها وشبابها وجيشها ووعيهم قادرة على أن تحمي بلدها تماما»، موضحًا «ماتقلقوش شوفوا شغلكم ونبذل جهدا كبيرا لكي نخفف ونهدئ من حالة الاقتتال في القطاع ولكي تدخل المساعدات الإنسانية».

وختم الرئيس السيسي :«اطمنوا..اطمنوا بالله..اطمنوا محدش يقدر».

المصري اليوم