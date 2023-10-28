استئناف الدراسة بجامعة كسـلا بعد منتصف نوفمبر القادم

اوصت لجنة عمداء الكليات بجامعة كسلا في اجتماعها رقم ٣٥ برئاسة البروفيسور اماني عبدالمعروف بشير مدير الجامعة باستئناف الأنشطة الأكاديمية والإدارية بجميع كليات الجامعة بتاريخ الأحد التاسع عشر من نوفمبر المقبل، على أن تعلن أمانة الشئون العلمية بناءً على توصية اللجنة التقويم الدراسي لبعض المستويات بالكليات حسب سعة الداخليات للطلاب والطالبات وذلك بالتنسيق مع الصندوق القومي لرعاية الطلاب بالولاية.

كما أعلنت كلية الدراسات العليا استئناف الدراسة يوم غد الأحد التاسع والعشرين من الشهر الجاري .

ووافقت اللجنة على استضافة بعض الجامعات والكليات التي تقدمت بطلبات لإدارة الجامعة لاستضافتها في بعض الكليات في مجال المعامل والقاعات للامتحانات وفق اتفاق يحفظ لكل طرف حقه.

وقدمت مديرة الجامعة خلال الاجتماع الذي ضم لجنة عمداء الكليات بكامل عضويتها بحضور ممثل صندوق رعاية الطلاب ومدير مركز الحاسوب والمعلومات ومدير الجودة والاعتماد الأكاديمي وقائد الحرس الجامعي، قدمت تنويرا شاملا حول مخرجات اجتماع مديري الجامعات الذي انعقد مؤخرا بمدينة بورتسودان مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقرار الوزير الذي نص على استئناف النشاط الأكاديمي بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

ونوهت مديرة الجامعة إلى اللجنة المكونة بقرار من والي الولاية المكلف برئاسة قائد الفرقة ١١ مشاة لاسناد صندوق رعاية الطلاب والجامعة في كيفية فتح الجامعة واستئناف الدراسة وتهيئة البيئة لسكن الطلاب.

واعربت البروفيسور اماني عن شكرها وتقديرها لوالي الولاية ورئيس اللجنة العليا للأسناد لتعاونهما اللامحدود مع إدارة الجامعة في جميع قضاياها.

وتناول أعضاء لجنة عمداء الكليات حيثيات قرار إعادة استئناف الدراسة بجميع كليات الجامعة والمطلوبات لذلك.

واوصت اللجنة في هذا الصدد بتكوين عدد من اللجان من بينها لجنة التعليم الإلكتروني والانتساب ولجنة نقل الساعات المعتمدة للطلاب الذين يدرسون في غير جامعاتهم حسب قرارات وتوصيات لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمديري الجامعات منتصف الشهر الجاري هذا بالإضافة إلى تشكيل لجنة مبادرة الجامعة لإعادة الإعمار مابعد الحرب.