وزير التنمية الاجتماعية يلتقي نائب السفير السعودي بالسودان

إلتقى وزير التنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد آدم بخيت بحضور الاستاذ جمال النيل عبدالله رئيس اللجنة المتخصصة للطواريء الانسانية وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ونائب مفوض العون الإنساني بمدينة بورتسودان، إلتقى نائب السفير السعودي بالسودان ووفد مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية وعدد من المرافقين لهم. وبحث اللقاء السبل الكفيلة بتسريع المساعدات الإنسانية والصحية وغيرها، وذلك من خلال تسهيل الاجراءات الرسمية حتى تنساب لمستحقيها بأسرع ما يمكن مع تحديد مسار خاص للمساعدات السعودية من حيث الاستلام واجراءات التخليص والتوزيع. وقال الأستاذ جمال النيل عبدالله رئيس اللجنة المتخصصة للطواريء الانسانية في تصريح صحفي عقب الاجتماع، انه ومن ضمن مخرجات الاجتماع بذل الجهود المشتركة حتى تصل المساعدات لجميع ولايات السودان خاصة ولايات دارفور الكبرى وكردفان الثلاث، خاصة بعد ان تمكنت الحكومة مؤخرا من إيصال المساعدات إليها عبر تنسيق محكم وبترتيب عالي وبتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية، بالاضافه الى تنفيذ مسوحات بإشراف مفوضية العون الإنساني تحت موجهات اللجنة المتخصصة للطواريء الانسانية واللجنة الفنية. سونا

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