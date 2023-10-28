شندي: ضبط بضائع مهربة من الخرطوم على متن 2 بوكس

تمكنت قوة الطوف الليلي بقسم شرطة قندتو محلية شندي من نصب كمين ناجح على طريق شندي ود حسونة بناءً على معلومات محددة توفرت لها. ونجح الكمين الأمني في ضبط عدد 2 عربة بوكس تويوتا موديل العام 1994 على متنها عدد 36 مروحة و2 مكيف فريون و6 أنابيب غاز و140 أنبوبة إطارات سيارات 2 لستك عربية و 6 عفريتة عربية. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهمين والمعروضات بقسم شرطة قندتو ويجري إستكمال التحريات لمعرفة مصدرها. سونا

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