نائب والي غرب كردفان يتفقد عدداً من المرافق الخدمية ببابنوسة

تفقد الاستاذ ادم كرشوم نورالدين نائب والي غرب كردفان برفقة المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة الاستاذ عبدالرحيم عمر بقادي اليوم عدداً من المرافق الخدمية بمدينة بابنوسة في إطار زيارته لقيادة الفرقة 22 مشاة ومشاركة مجتمع بابنوسة إحتفالهم “بإستقبال ضيوف القميرة” الذين وفدوا اليها من عدد من الولايات نتيجة للحرب الدائرة في البلاد.

وقد استهل نائب الوالي زيارته بالوقوف على محطة مياه بابنوسة وإستماعه لتنوير من المهندس نصرالدين ابراهيم نصرالدين مدير المياه بالمدينة حول مشكلات المحطة والحوجة الى تأهيل الشبكة الداخلية ومصادر المياه بجانب توفير الطلمبات والمساهمة في توفير الوقود وبعض معينات العمل .

وقد تعهد كرشوم بالعمل على معالجة مشكلة المياه خاصة وان فصل الصيف على الابواب.

وفي مستشفى بابنوسة تسلم نائب الوالي من المدير الطبي للمستشفى تقريراً إحتوى على كافة إحتياجات ومعينات العمل التي تُمكنه من تقديم أفصل الخدمات للمرضى .

هذا وقد أمن نائب الوالي على التقرير المقدم من المستشفى لدراسته والعمل على الإيفاء بمطلوباته.

كما شملت الزيارة إستاد المدينة حيث دعا سكرتير الاتحاد المحلي لكرة القدم ببابنوسة السيد نميري محمد احمد سعيد بتكملة بعض النواقص حتى يصبح الاستاد قِبلة للرياضيين ومؤهلاً لإستقبال مباريات الدوريات المختلفة بالبلاد .