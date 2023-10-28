قال مصادر للشرق: الوساطة السعودية الأميركية تبذل جهوداً لاحتواء الخلافات بين الجيش والدعم السريع. تعثر في انطلاق الجلسة الافتتاحية لمفاوضات جدة بين القوات المسلحة والدعم السريع. الدعم السريع طالب بضرورة إبعاد السفير عمر صديق، والجيش يتمسك والوساطة تتدخل وتحل الخلاف. الجيش يتمسك بظهور كامل للوفد التفاوضي في الجلسة الافتتاحية والدعم السريع يتمسك برؤساء الوفود فقط. الشرق للأخبار

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