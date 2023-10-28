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سلفاكير يدعو الحرية والتغيير “المجلس المركزي” و”الكتلة الديمقراطية” لاجتماع في جوبا

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Asma Osman 0 تبليغ

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قالت مصادر لـ”الشرق” بأن رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت دعا الحرية والتغيير “المجلس المركزي” و”الكتلة الديمقراطية” لاجتماع بجوبا في الأول من نوفمبر المقبل لبحث إنهاء الحرب وتوحيد المجموعات.

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الشرق للأخبار

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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