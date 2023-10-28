سلفاكير يدعو الحرية والتغيير “المجلس المركزي” و”الكتلة الديمقراطية” لاجتماع في جوبا

قالت مصادر لـ”الشرق” بأن رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت دعا الحرية والتغيير “المجلس المركزي” و”الكتلة الديمقراطية” لاجتماع بجوبا في الأول من نوفمبر المقبل لبحث إنهاء الحرب وتوحيد المجموعات. الشرق للأخبار

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