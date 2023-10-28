أردول بعد أن علق على فيلم وداعاً جوليا: مافي زول يقول لي بقيت بتاع افلام وسينما!!

ما يميز فيلم وداعاً جوليا انه ناقش قضايا حية يعيشها السودانيين ولاول مرة تتعلق بعنصرية المجتمع المحمي بالسلطة والعبودية والتعالي والاستغلال وعنف الدولة تجاه بعض المجموعات، كذلك نقاشه عن الانفصام بين واقع الحال المتجذر والتطلعات والصور الزائفة التي ينبغى ان يكون عليها المجتمع ، الفيلم لاول مرة يناقش هذه القضايا عارية ودون مواربة ، ومنح ادوار اولية لطبقات ظلت منمطة في الدور الهامشي، اجازوها بحق وحقيقة.

شكرا الكردفاني وشكرا امجد ابوالعلاء وفريق التمثيل الجديد الذي اقتحم المجال وكانهم خبراء من هوليوود ، لقد منح الكردفاني وامجد فرص ونوافذ لشباب ومواهب ظلت محبوسة ومكبوتة ومقهورة فينا ولن تشرق ابدا لولاهم ، وعلى ثقة ان مثل هولاء الالاف موجودين ينتظرون دورهم ، مستقبل مشرق للسينما السودانية بوجودكم يا شباب.

ومافي زول يقول لي بقيت بتاع افلام وسينما ، فما يوصله الفن يعجز عنه الساسة او يوصلونه مشوهاً.