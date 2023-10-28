مكافحة المخدرات القضارف تضبط اكبر مروج للايس كريستال

تمكنت مكافحة المخدرات ولاية القضارف من ضبط اكبر مروج للايس كريستال باحد الأحياء الطرفية للقضارف. وتعود التفاصيل إلى توفر معلومة بوجود أحد الأشخاص ينشط في ترويج مخدر الايس كريستال بدائرة الاختصاص وعلى الفور تم تشكيل تيم ميداني متخصص وبعد الرصد والمتابعة تم تحديد ساعة الصفر ومداهمة منزله الذى وجد بداخله على كمية من الايس ومعدات تعاطي وعدد اثنين مسدس. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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