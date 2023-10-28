أردوغان: إسرائيل انزعجت من تصريحي بأن حماس ليست حركة إرهابية

أردوغان خلال فعالية تضامنية للتنديد بالحرب على غزة: إسرائيل انزعجت من تصريحي بأن حماس ليست حركة إرهابية، وأؤكد مجددا أنها ليست إرهابية، وأقول لإسرائيل أنت دولة محتلة. الجزيرة – السودان

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