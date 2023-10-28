بيلينجهام يصعق برشلونة.. ويعيد الريال للصدارة

قاد الإنجليزي جود بيلينجهام فريقه ريال مدريد للانتصار في مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة بنتيجة (2-1)، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 11 من الليجا، في معقل البلوجرانا ملعب “مونتجويك”.

سجل لبرشلونة جوندوجان في الدقيقة 6، بينما أحرز بيلينجهام هدفي ريال مدريد في الدقيقتين 68 و(90+2).

بهذا الانتصار، يرفع ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.

بدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض، وجاء هدف مبكر بأقدام جوندوجان، الذي كان يتبادل الكرة مع جواو فيليكس، ليسقط لاعبو الريال في خطأ ساذج، وتتهيأ الكرة داخل المنطقة أمام الألماني، الذي سدد بسهولة في الشباك بالدقيقة 6.

وكاد الشاب فيرمين لوبيز أن يضيف الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 14، بتسديدة ارتطمت بالقائم الأيمن.

وحاول أنطونيو روديجر التسديد من خارج المنطقة، لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 22، قبل أن يصوب جوندوجان كرة من داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت خارج الملعب في الدقيقة 34.

وشتت كارفاخال تصويبة من فيليكس داخل المنطقة في الدقيقة 41، قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، انطلق رودريجو على الطرف الأيمن، وصوب كرة قوية لكنها مرت أعلى مرمى تير شتيجن في الدقيقة 46.

وكاد إينيجو مارتينيز أن يضيف الهدف الثاني لبرشلونة، بتصويبة رأسية ارتطمت بالقائم الأيمن، قبل أن ترتد أمام زميله أراوخو الذي سدد على المرمى لولا تألق الحارس كيبا في الدقيقة 51.

وقرر أنشيلوتي تنشيط صفوفه، ودفع بكامافينجا بدلا من ميندي كظهير أيسر، ثم مودريتش وخوسيلو بدلا من كروس ورودريجو على الترتيب.

ودفع تشافي هيرنانديز، بمهاجمه روبرت ليفاندوفسكي من أجل مضاعفة النتيجة، وأشركه بدلا من فيران توريس.

وانطلق كانسيلو وسدد كرة قوية تصدى لها ثنائي دفاع الريال روديجر وألابا لتمر بجانب القائم الأيمن، وتتحول إلى ركنية في الدقيقة 64.

وأرسل تشواميني تصويبة صاروخية من خارج المنطقة، لكن تير شتيجن تألق في التصدي لها وحولها إلى ضربة زاوية في الدقيقة 67.

وسجل بيلينجهام هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 68، بتسديدة صاروخية أقصى يسار الحارس تير شتيجن الذي عجز عن التصدي لها.

ومرر رافينيا كرة على حدود المنطقة لزميله ليفاندوفسكي الذي سدد بقوة أعلى العارضة الأفقية لمرمى الحارس كيبا في الدقيقة 79.

ونجح بيلينجهام في إضافة الهدف الثاني للريال بالدقيقة 92، من لمسة واحدة على الطائر، ليمنح الملكي 3 نقاط ثمينة.

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