تشيلسي يخسر على أرضه في ستامفورد بريدج بهدفين

صعق برينتفورد مضيفه تشيلسي (2-0) على ملعب ستامفورد بريدج السبت، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل ثنائية برينتفورد إيثان بينوك في الدقيقة 85، وبريان مبيومو (90)، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 12 نقطة في المركز ال11.
وشكل تشيلسي الخطورة الأولى في المباراة في الدقيقة 7، بتسديدة من جاكسون من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، مرت إلى جوار القائم.
وأطلق مبيومو رصاصة الرحمة على تشيلسي بإضافة الهدف الثاني، بعد صعود سانشيز في ركلة ركنية تاركا مرماه، ليفتك موباي الكرة وينطلق من قبل وسط الملعب ويمرر الكرة لمبيومو الذي سدد بسهولة في المرمى الخالي، لينتهي اللقاء بفوز برينتفورد (2-0).
كووورة
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