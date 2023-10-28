آرسنال اكتسح آرسنال ضيفه شيفيلد يونايتد (5-0)، يوم السبت على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويدين المدفعجية بالفضل في الفوز للمهاجم إيدي نكيتياه الذي سجل 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 28 و50 و58. وأضاف فابيو فييرا الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 88، ثم سجل تاكييرو تومياسو الهدف الخامس بالدقيقة 90+6. ورفع المدفعجية رصيدهم إلى 24 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف توتنهام، فيما تجمد رصيد شيفيلد عند نقطة في المركز الأخير. كووورة

كانت هذه تفاصيل خبر بخمسة أهداف .. آرسنال يهزم شيفيلد يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.