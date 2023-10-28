فاز بثلاثية على الفيحاء.. النصر السعودي يلاحق الهلال على صدارة دوري روشن

فاز النصر على مضيفه الفيحاء بنتيجة (3-1)، السبت على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي.
وتقدم العالمي في الدقيقة 50 عن طريق نجمه البرازيلي تاليسكا، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 61.
وفي الدقيقة 66 سجل حسين الشويش الهدف الوحيد للفيحاء، فيما سجل البرتغالي أوتافيو الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 74.
ورفع النصر رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط خلف المتصدر الهلال، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 14 نقطة في المركز الثامن.
كووورة
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