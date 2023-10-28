وزير الأمن الإسرائيلي السابق: مستعد لمنح “حماس” كل شيء مقابل الإفراج عن سجنائنا الأمنيين

أعلن رئيس الأركان ووزير الأمن الإسرائيلي السابق، شاؤول موفاز، عن استعداده لمنح حركة “حماس” ‏الفلسطينية “أي شيء” مقابل إطلاق سراح كل السجناء الأمنيين الإسرائيلين.‏

وأكد في مقابلة له مع قناة “N12” الإسرائيلية، أمس الجمعة، أنه مستعد للإفراج عن السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح السجناء الأمنيين الإسرائيليين.

وقال: “مستعد لإعطاء “حماس” كل شيء، فليأخذوا جميع السجناء البالغ عددهم 6 آلاف، ويعيدوا إلينا جميع المختطفين، كما حدث عندما وافقنا على صفقة شاليط مع حركة “حماس وحتى صفقة تتنبويم مع “حزب الله” اللبناني”، وفقا لموقع “i24” الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه “عندما حدث إخفاق عسكري من جانب الجيش الإسرائيلي في حرب السادس من أكتوبر عام 1973، قبل 50 عاما، كانت رتبته ضابط قائد دورية المظليين، ولم يصل الأمر إلى اختطاف مدنيين”.

يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، أطلقت حركة “حماس” الفلسطينية سراح، يوخفيد ليفشيتز، وهي سيدة مسنة يهودية احتجزتها كتاب “القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، بعد انطلاق عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتقول إسرائيل، أن لدى حركة “حماس” 222 مختطفا وأسيرا، تم اقتيادهم بالقوة، في بداية الهجوم يوم السابع من أكتوبر الجاري، من مستوطنات غلاف غزة، إلى القطاع.

لكن “كتائب عز الدين القسام” الجناح العسكري لـ”حماس”، أعلنت أن “عدد الأسرى الصهاينة الذين قتلوا في قطاع غزة، نتيجة القصف والمجازر الصهيونية بلغ ما يقرب من 50 قتيلا”، بحسب قولها.

وسبق أن أطلقت حركة “حماس” سراح مواطنتين أمريكيتين كانتا محتجزتين لديها، كما أطلقت لاحقا مسنتين إسرائيليتين لظروف إنسانية، أشادت إحداهما لاحقا في مؤتمر صحفي في إسرائيل، بمعاملة عناصر “حماس” معها في قطاع غزة، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها. وتم إطلاق سراح الأربعة بوساطة قطرية مصرية.

وكالة سبوتنيك